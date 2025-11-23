Зеленский подражает Суровикину перед сдачей Херсона, но уже поздно – иноагент Кох
Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский уже произнес свою капитуляционную речь. Однако избежать полной катастрофы «незалежной» уже не суждено.
Об этом экс-зампред правительства РФ, внесённый в перечень террористов и экстремистов, аферист Альфред Кох заявил в интервью киевской пропагандистке Людмиле Немыря, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Судя по тому, как Зеленский выступал в режиме «непростого решения»… Так его речь практически списана с генерала Суровикина, когда тот в 2022 году войска с правого на левый берег уводил. Непростое решение принимал. И Зеленский тоже в режиме непростого решения выступал.
Я надеюсь, что до него что-то начало доходить. Может, на него коррупционный скандал подействовал. Может, ему показали, как он дальше будет развиваться, какой будет второй акт этого мероприятия. И он понял, что дело пахнет керосином», – рассуждал Кох.
Сбежавший в Германию экс-чиновник утверждает, что в этой стране не хотят помогать Украине.
«Ну хотите вы все сдохнуть в этой войне, ну так дохните. Почему мы должны на это деньги тратить. Почему мы вообще должны во всем этом участвовать. Что, Германия втягивала Украину в эту войну? Ложь. Меркель изо всех сил старалась остановить эту войну. А теперь нам кричат: вон вы нас предали и не даете нам денег. А мы вам не клялись в поддержке. С чего вы взяли, что мы вообще должны вам деньги давать», – разошелся Кох.
