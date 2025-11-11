Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Спецпредставителю президента РФ Кириллу Дмитриеву удалось «тихо-тихо без всякого крика» добиться от США снятия «заморозки» с частных денег россиян в Европе.

Такое предположение сделал бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас случилось чудо. Американская комиссия по контролю за санкциями разрешила частным лицам, которые не под санкциями, возвращать эти деньги без разрешения американской стороны. «Все ребята. Дальше сами». То есть, американцы сделали полшага назад: если хотите – отдавайте. Мы не будем вас за это щучить. То есть, там идут какие-то переговоры и движения. И я думаю, что Дмитриев к этому приложил руку. Он летел, я думаю, за этим», – сказал Венедиктов.

По его данным 140 из 280 млрд евро, замороженных в европейских банках, принадлежат не российскому государству, а частным лицам. Причем, 40% этих граждане проживают не в России.

Примечательно, что на эти деньги «имела виды» Украина. Потратить их в интересах Киева открыто призывала дочь покойного либерального политика Жанна Немцова.

Возможно санкции, которые ввел на днях против Дмитриева утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, были не «очередными пятью копейками в дискредитацию переговорного процесса», а банальной местью за то, что спецпредставитель не дал киевскому режиму украсть деньги россиян.