Зеленский отдал приказ прорываться к Покровску – ВСУ надо пройти 13 км

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на риторику верхушки Зе-режима о готовности держаться за Красноармейск (Покровск) до последнего украинца, на севере от места сражения за город разворачиваются вполне осмысленные наступательные манёвры ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Про «деблокирующий удар» в Доброполье. Есть идея попытаться оттуда сверху спуститься вниз, правда, надо пройти 13 км, это много, до края этой подковы. И прорвать её, и таким образом, создать коридор для выхода. Правда, если действительно Зеленский заявил, что бьёмся до последнего и умрём все, как под Москвой, зачем тогда коридор прорубать?» – рассуждал Ширяев.

Тем не менее, он указал, что манёвры со стороны ВСУ предпринимаются самые решительные.