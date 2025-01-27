«Думал, он дебил и шут горохоый»: Зеленский обрадовал знаменитого российского дирижера
На указ украинского диктатора Владимира Зеленского отреагировал знаменитый российский музыкант и дирижер Юрий Башмет, лишенный украинских званий и наград.
«Я считаю, что это самый-самый великий подарок для меня к дню рождения», – сказал Башмет в интервью «Известиям».
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Он добавил, что очень благодарен за это Зеленскому и постарается сообщить ему об этом.
«Только не знаю, куда отправлять. Я-то думал, что он шут гороховый, дурак, дебил, идиот, губящий страну прекрасную, музыкальную. Но все-таки в нем есть одно хорошее качество — он сделал для меня самый огромный подарок. Я уж думал, может, он не заметил меня, уж всех посчитал, санкции объявил. Но нет, поумнел он немножко, вспомнил про меня», – иронизирует дирижер.
При этом он указывает, что в других странах, в отличие от Украины, к такого рода вопросам относятся иначе.
«Есть несколько академий по миру, где я почетный профессор, но пока меня никто не снимал, не отменял. В отличие от того же Зеленского. Никакой британский политик не сможет отменить указы, которые подписывали принцесса Диана, а потом принц Чарльз. Никто меня не сможет лишить звания почетного профессора Лондонской академии музыки», – резюмировал Башмет.
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