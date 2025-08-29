«Зеленский обманывает население, новые границы утвердит ООН», – прогноз Царёва

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для России куда важнее территориальных приобретений – смена режима на Украине на такой, что не будет представлять угрозы.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам нужно, чтобы Украина была не враждебна. Граница чуть правее, чуть левее будет проходить – нам это не нужно. Поэтому вопрос территории вторичен. Да, своего мы не отдадим. Там, где находятся уже российские войска, отдавать не будем», – заявил Царев.

Он прогнозирует, что, хоть Киев и не признает потерю территорий, занятых российской армией, новые границы будут утверждены решением Совбеза ООН.