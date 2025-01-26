Зеленский обещает Молдове азербайджанский газ – Bloomberg

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Bloomberg пишет, что Украина готова к транзиту газа в ЕС из Азербайджана. Агентство ссылается на слова Владимира Зеленского, сказанные им вчера в Киеве после встречи с президентом Молдовы Майей Санду, на которой обсуждался кризис с поставками газа соседке Украины., заявил президент Украины.

«Контракт может быть заключен быстро, если соглашение будет достигнуто. Мы можем использовать нашу инфраструктуру» для транзита азербайджанского газа и подписать контракт, если будет политическая воля», — заявил Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Российский газ перестал поступать в Европу через Украину с 1 января после того, как закончился долгосрочный транзитный контракт с «Газпромом», который в Киеве отказались продлевать и перекрыли маршрут, который работал на протяжении пяти десятилетий.

В последнее время этот маршрут обеспечивал лишь 5% потребностей Европы, но страны, включая Австрию, Словакию и Венгрию, по-прежнему получали значительные объемы газа из России. Неудивительно, что Роберт Фицо и Виктор Орбан гневно отреагировали на киевское решение.

«Энергетические компании региона ранее предлагали такие варианты, как сложные газовые свопы с участием азербайджанской энергетической компании Socar в качестве посредника. Зеленский сообщил, что на этой неделе он встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе, и одной из тем была поставка газа», – пишет Bloomberg.

Детали этих переговоров не разглашаются, добавляет агентство.

В публикации отмечается, что в прошлом году Азербайджан увеличил добычу природного газа на 4,3%, до 50,6 миллиарда кубометров, и половина этого объема, по данным министерства энергетики страны, пошла на экспорт.

Впрочем, многие на Западе подозревают Москву и Баку в сговоре – якобы под видом азербайджанского в ЕС будут идти проданные Баку с дисконтом обьемы российского газа.

На это же намекал перед новым годом и Виктор Орбан – правда, в положительном ключе. Мол, если назвать газ «не российским», то его транзит можно продолжить.

Российский «Газпром» прекратил поставки газа в Молдову с января, ссылаясь на неоплаченный долг, накопленный компанией Moldovagaz, дистрибьютором газа в стране. Это привело к кризису поставок в пророссийский регион Приднестровья, отколовшийся от Молдовы в начале девяностых годов прошлого века, отмечает агентство.

После встречи с Санду Зеленский заявил, что Украина готова бесплатно поставлять уголь на электростанцию в столице непризнанной ПМР Тирасполь, а также помогать в эксплуатации объекта, если Молдова в ответ направит излишки электроэнергии Украине.

По словам Зеленского, завод в Тирасполе, крупнейшем городе Приднестровья, может производить 2 гигаватта, что достаточно для покрытия всего спроса на электроэнергию в Молдове и потенциально позволит снизить цены на 30%.

Правда, такое обещание выглядит невыполнимым и демагогическим, если вывести за скобки саму ПМР. Без ее участия и согласия невозможно задействовать схему, ключевыми элементами которой являются расположенные на контролируемой ею территории предприятия.