Зеленский не в себе и держится за провальную ситуацию – экс-сотрудник Госдепа

Анатолий Лапин.  
19.02.2025 12:23
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, США, Украина


Украине нужно провести президентские выборы, но нынешний глава государства Владимир Зеленский отчаянно сопротивляется, по всей видимости, находясь под влиянием британского правительства.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-начальник штаба госсекретаря США полковник Лоуренс Вилкерсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно провести президентские выборы, но нынешний глава государства Владимир Зеленский отчаянно сопротивляется, по...

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«Нужны выборы и новый президент. Я не знаю, почему они откладывают выборы на октябрь. Это бессмысленно, они должны были состояться еще вчера. Если бы вы были на стороне Зеленского, разве вы не хотели бы поскорее со всем этим покончить? Я имею в виду, почему он так упорно держится за совершенно провальную ситуацию, я не понимаю.

Может, дело в деньгах, может, в коррупции, может, во власти. Но сейчас он выглядит как человек, который слегка не в себе. Может, это британское правительство, может они пообещали ему работу в Лондоне или что-то в этом роде. Я не знаю, но это тот самый парень, который победил на выборах, пообещав, что с Россией все будет в порядке, то есть никакой войны и так далее. Вот как он победил, вот как он проводил свою компанию», – заявил Вилкерсон.

 

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