Обещанные киевским режимом США месторождения большей частью находятся на землях, которые уже стали частью России.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дональд Трамп тоже не разбирается в географии Украины. Редкоземельные минералы, о которых он говорит, находятся в основном в Донецкой и Луганской областях, которые сейчас являются частью России, а не Украины. Другие месторождения находятся в Запорожье и Херсоне, тоже в российских республиках по результатам голосования. Так что, какую бы сделку вы не заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания и предоставить вам все необходимые редкоземельные минералы.

Он может пообещать, но у него не будет возможности выполнить это, потому что это не в его власти. Это будет под контролем Владимира Путина и российских военных. Поэтому это выглядит как запоздалая реакция со стороны Дональда Трампа, который говорит: «Эй, вот сделка, которую мы должны были заключить», – заявил Джонсон.