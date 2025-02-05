Зеленский не сможет дать Трампу редкоземельные металлы – Джонсон

Анатолий Лапин.  
05.02.2025 12:12
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, США, Украина, Экономика


Обещанные киевским режимом США месторождения большей частью находятся на землях, которые уже стали частью России.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обещанные киевским режимом США месторождения большей частью находятся на землях, которые уже стали частью...

«Дональд Трамп тоже не разбирается в географии Украины. Редкоземельные минералы, о которых он говорит, находятся в основном в Донецкой и Луганской областях, которые сейчас являются частью России, а не Украины. Другие месторождения находятся в Запорожье и Херсоне, тоже в российских республиках по результатам голосования. Так что, какую бы сделку вы не заключили с Зеленским, он не сможет выполнить свои обещания и предоставить вам все необходимые редкоземельные минералы.

Он может пообещать, но у него не будет возможности выполнить это, потому что это не в его власти. Это будет под контролем Владимира Путина и российских военных. Поэтому это выглядит как запоздалая реакция со стороны Дональда Трампа, который говорит: «Эй, вот сделка, которую мы должны были заключить», – заявил Джонсон.

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