Зеленский: На Курщине всё хорошо, но русские готовят страшные картинки

Вадим Москаленко.  
12.03.2025 18:21
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинское командование делает всё, чтобы минимизировать потери ВСУ в Курской области, но в ближайшее время нужно готовиться к «информационному давлению» со стороны русских.

Об этом на брифинге заявил утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование делает всё, чтобы минимизировать потери ВСУ в Курской области, но в ближайшее...

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«Наши войска на территории Курской области выполняют свои задачи. Русские пытаются, однозначно, максимально надавить на наши войска.

Военное командование делает то, что должно делать – сохраняет максимум жизней наших воинов. Нам понятно, что будет демонстрировать российская сторона в ближайшие дни. Они будут делать разные запугивания, и ядерного характера также. Это понятная методичка действий РФ перед любым форматом дипломатии», – вещал Зеленский, который, судя по всему, не собирается отдавать приказ на отход.

«Нужно максимально быстро реагировать, опровергать ту или иную информацию, угрозы или не угрозы, но мы должны с вами готовиться к сильному информационному давлению. Поверьте мне, мы находимся в разного формата таких ситуациях уже определённое время, мы понимаем, что происходит. Вы должны понимать, что русские действуют, как они всегда действуют», – болтал киевский самозванец.

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