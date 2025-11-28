Зеленский методично доводит Украину до позорного конца

Вадим Москаленко.  
28.11.2025 21:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 512
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Неспособность Зеленского прекратить воровать – приведёт к тому, что от Украины ничего не останется.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неспособность Зеленского прекратить воровать – приведёт к тому, что от Украины ничего не останется....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что говорит Зеленский – всё обстоит диаметрально противоположно. Хочу всем напомнить про шашлыки в Крыму, что Зеленский унижал журналистов, задававших вопросы о коррупции.

А если вы начинали говорить о коррупции, то вас сразу записывали в агенты Кремля. Всё, о чём говорит Зеленский – далеко от правды, а иногда и диаметрально противоположно.

И то, что Зеленский поддерживает мир – это смешно. Если б это было так, он согласился бы ещё не Стамбульские соглашения, которые были намного лучше, чем в мирном плане Трампа.

Зеленский не хочет мира, потому что его крах, его коррупционных схем и потеря власти. Только продолжение войны даёт ему возможность безнаказанно находиться у власти и грабить», – сказал Доротич.

«Если кто-то думает, что коррупция прекратилась – не питайте иллюзий, нет только Миндича. А все остальные остаются на местах. Нам показали только вершину, а на самом деле коррупцией пронизано всё. Так что всё, что говорит Зеленский – неправда.

Зеленский превратил всю страну в попрошайку, которая стоит с протянутой рукой. Он готов нас с вами продать, и даже не моргнёт. Это человек, который доводит до позорного конца украинцев и Украину», – резюмировал он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить