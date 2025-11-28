Зеленский методично доводит Украину до позорного конца
Неспособность Зеленского прекратить воровать – приведёт к тому, что от Украины ничего не останется.
Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«То, что говорит Зеленский – всё обстоит диаметрально противоположно. Хочу всем напомнить про шашлыки в Крыму, что Зеленский унижал журналистов, задававших вопросы о коррупции.
А если вы начинали говорить о коррупции, то вас сразу записывали в агенты Кремля. Всё, о чём говорит Зеленский – далеко от правды, а иногда и диаметрально противоположно.
И то, что Зеленский поддерживает мир – это смешно. Если б это было так, он согласился бы ещё не Стамбульские соглашения, которые были намного лучше, чем в мирном плане Трампа.
Зеленский не хочет мира, потому что его крах, его коррупционных схем и потеря власти. Только продолжение войны даёт ему возможность безнаказанно находиться у власти и грабить», – сказал Доротич.
«Если кто-то думает, что коррупция прекратилась – не питайте иллюзий, нет только Миндича. А все остальные остаются на местах. Нам показали только вершину, а на самом деле коррупцией пронизано всё. Так что всё, что говорит Зеленский – неправда.
Зеленский превратил всю страну в попрошайку, которая стоит с протянутой рукой. Он готов нас с вами продать, и даже не моргнёт. Это человек, который доводит до позорного конца украинцев и Украину», – резюмировал он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: