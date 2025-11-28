Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Неспособность Зеленского прекратить воровать – приведёт к тому, что от Украины ничего не останется.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что говорит Зеленский – всё обстоит диаметрально противоположно. Хочу всем напомнить про шашлыки в Крыму, что Зеленский унижал журналистов, задававших вопросы о коррупции. А если вы начинали говорить о коррупции, то вас сразу записывали в агенты Кремля. Всё, о чём говорит Зеленский – далеко от правды, а иногда и диаметрально противоположно. И то, что Зеленский поддерживает мир – это смешно. Если б это было так, он согласился бы ещё не Стамбульские соглашения, которые были намного лучше, чем в мирном плане Трампа. Зеленский не хочет мира, потому что его крах, его коррупционных схем и потеря власти. Только продолжение войны даёт ему возможность безнаказанно находиться у власти и грабить», – сказал Доротич.