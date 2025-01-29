Зеленский и Запад в обход миротворца Трампа готовят открытие второго фронта

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращать войну, поэтому он готов открыть второй фронт против России при помощи Запада. Под угрозой – Белоруссия и Молдова, где пытаются расшатать ситуацию.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не хотят они прекращения войны. Есть позиция сегодня у Зеленского – не прекращать войну. Максимум, в виде разрешения миротворцев западных, что это приведет к Третьей мировой войне, на это никто не пойдет. Уже раз были так называемые миротворцы: французы, немцы сто лет назад разворовали Одесскую область, Западную Украину и уехали отсюда. И ничего не сделали. Красная армия взяла без вопросов, потому что не было кому воевать… Украина – не суверенное государство. Вот, почему делаются такие заявления в ущерб себе. А то, что Беларусь, эти все разговоры, и то, что они куда-то хотят что-то захватить, и Одессу и тому подобное — бред. Сегодня есть политика, – я тоже общаюсь, как и в России, как и в Беларуси, так и в Европе, так и в Америке с разными людьми. И политиками, и обычными людьми. Ну, Беларусь, я могу точно сказать, здесь политика, которая не дает допустить до военного конфликта… Пусть они сами на себя посмотрят, что они делают со своими государствами, что они разрушили. Украины нет, а Беларусь есть», – отметил он.