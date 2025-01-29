Зеленский и Запад в обход миротворца Трампа готовят открытие второго фронта

Анатолий Лапин.  
29.01.2025 17:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращать войну, поэтому он готов открыть второй фронт против России при помощи Запада. Под угрозой – Белоруссия и Молдова, где пытаются расшатать ситуацию.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину бывший сотрудник украинского посольства в США, политолог Андрей Телиженко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет прекращать войну, поэтому он готов открыть второй фронт...

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«Не хотят они прекращения войны. Есть позиция сегодня у Зеленского – не прекращать войну. Максимум, в виде разрешения миротворцев западных, что это приведет к Третьей мировой войне, на это никто не пойдет. Уже раз были так называемые миротворцы: французы, немцы сто лет назад разворовали Одесскую область, Западную Украину и уехали отсюда. И ничего не сделали. Красная армия взяла без вопросов, потому что не было кому воевать…

Украина – не суверенное государство. Вот, почему делаются такие заявления в ущерб себе. А то, что Беларусь, эти все разговоры, и то, что они куда-то хотят что-то захватить, и Одессу и тому подобное — бред. Сегодня есть политика, – я тоже общаюсь, как и в России, как и в Беларуси, так и в Европе, так и в Америке с разными людьми. И политиками, и обычными людьми.

Ну, Беларусь, я могу точно сказать, здесь политика, которая не дает допустить до военного конфликта… Пусть они сами на себя посмотрят, что они делают со своими государствами, что они разрушили. Украины нет, а Беларусь есть», – отметил он.

«Не надо нарываться еще на второго союзника нашего, потому что вы не можете ничего сделать. А они это будут хотеть сделать. Им надо открыть второй фронт, чтобы было против России. Молдова – горячая точка, которую будут использовать, Румыния, которая тоже там есть, которую захотят использовать.

В Грузии не получилось – вот у них и пытаются сейчас втянуть Беларусь и Молдову в эту ситуацию, чтобы продолжать конфликт и подорвать ситуацию Трампа, чтобы не было мира тут никогда», – заключил Телиженко.

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