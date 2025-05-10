Зеленский и компания европейцев выдвинули ультиматум России

Утративший легитимность президент Украины потребовал от Москвы прекратить огонь на 30 дней без всяких условий.

Он объявил об этом сегодня в Киеве после совещания с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премер-министром Польши Дональдом Туском, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы договорились, что с понедельника 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России. Мы знаем, что нас поддерживают в этом США. Попытка выдвинуть какие-либо условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию», – сказал Зеленский.

Он пригрозил России новыми санкциями, которые введут ЕС и США. США, по словам Зеленского, будут обеспечивать мониторинг прекращения огня, которые и выдвинули эту идею. При этом украинский диктатор отверг идею создания буферной зоны – якобы на Украину будет введен «контингент поддержки» коалиции желающих, но когда это будет, пока неясно.

Зеленский поблагодарил все страны Запада за военную помощь, но уточнять количественные показатели не стал.

«На карту поставлена свобода и безопасность Европы. И сегодня мы видим, что лагерь войны в Москве, а тут лагерь мира. На карту поставлены не только наши принципы, но и наше будущее», – в свою очередь заявил Макрон.

«Уже прошло два месяца, как вы согласились на идею 30-дневного прекращения огня. За это время Россия совершила наиболее разрушительные атаки против гражданских, разрушая жизни, дома, семьи. Вот это предлагает Россия вместо мира вместе с попытками запудрить мозг, ре реагируя на предложения остановки войны. Поэтому мы вместе с США обращаемся к Путину: если вы серьезно думаете про мир, мы сейчас даем вам шанс это продемонстрировать», – лицемерно заметил Стармер.

Он пригрозил усилить военную помощь Украине и ввести новые санкции, если Россия не примет перемирие. В таком же духе высказался и Мерц.

Туск назвал парад Победы в Москве «парадом стыда».

«Победа над фашистской Германией не дала свободы ни украинцам, ни полякам. Мы ждали настоящей свободы и независимости долгие годы. Сегодня Украина платит снова наивысшую цену крови за эти самые ценности», – сказал Туск.

Заявления агрессивных европейских политиков вызвали недоумение в Москве.

«Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на попытки реанимировать наши отношения», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Про прекращение поставок вооружений на время «перемирия» никто ничего не сказал. Самое глупое, что они могли сделать это заговорить с Россией языком ультиматумов. Подаренный им ранее опыт псу под хвост», – написал в своем тгк публицист Сергей Мардан.

«Пряником из России еще можно было вытянуть перемирие. Кнутом не получится вообще ничего. Так что либо никакого перемирия не будет, либо геополитические гниды знают, что оно уже согласовано на пряничных принципах и стремятся создать впечатление, что оно достигнуто благодаря их пердежу», – солидарен с ним коллега Егор Холмогоров.

«30-дневное перемирие предложено Европой и Украиной в подчёркнуто хамской ультимативной форме, как требование. Это означает, что Европа и Зеленский и не рассчитывают на согласие России на 30 дневное перемирие. Их цель – не перемирие. Их цель – конфликт Трампа и Путина и возвращение США в полной мере к роли снабжения украинской армии оружием. Их цель – заставить Трампа воевать с Россией как воевал Байден», – считает политолог Сергей Марков.

С россиянами неожиданно согласился беглый адвокат-иноагент Владимир Пастухов.

«Меня смущает форма. Она резко контрастирует с форматом, предложенным Трампом, который напоминает «почетный мир». Это дает Путину возможность выстраивать сценарии с сохранением лица, прежде всего внутри России. Правда, в значительной степени за счет Зеленского. Здесь мы видим одну из вариаций так называемого «мира с позиции силы», который продвигается Зеленским. Я бы назвал эту вариацию «мир через губу». Да, мы дадим тебе то, что ты просишь (а может быть, и больше), но сделаем это так, чтобы ты запомнил, что ты тварь, а не человек, и мы это делаем только потому, что здесь и сейчас уничтожить тебя не можем. Мой инстинкт подсказывает, что такая упаковка вне зависимости от того, что там под оберточной бумагой, делает любую оферту для Кремля малоприемлемой», – написал Пастухов.

Политолог Марат Баширов считает, что в Киеве состоялось показательное выступления для президента США.

«Трамп поставил европейцев перед выборов: хотите дальше играть в войну на Украине – финансируйте её. А ни денег, ни оружия нет в достаточном количестве. Но, цель же была такая: ослабить Россию и попилить Украину. Ослабить нас не удалось, более того укрепился союз России и Китая. Но, как быть с разделом Украины? Вот эту задачку они и решают. Сейчас доложат в Вашингтон, что Украина готова к прямым переговорам, но Трамп должен прогнуть Россию на уступки, запугать её, если надо», – написал Баширов.

«Это способ приручения Трампа под европейскую бюрократию. В этом смысле украинский вопрос используется просто как инструмент этого приручения. Несистемный Трамп таким образом приводится к общеглобалистскому знаменателю. Я думаю, что такая нарочитая форма ультиматума выбрана абсолютно осознанно с целью не дать возможности выбрать какой-либо иной вариант у России, кроме как отказ», – поддержал его первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

«Поэтому самый логичный ответ – нет, с указанием на то, что Россия готова на прямые переговоры с Украиной. Однако для этого совсем необязательно останавливать боевые действия. Причина, по которой Франция, Великобритания, ФРГ и Польша предлагают остановить боевые действия вполне прозаична – украинские вооружённые силы не выдерживают и если сейчас не “перезагрузить” их, то к концу года на фронте возможна катастрофа. Если же перемирие состоится, то Москва может столкнуться с отдохнувшим и отмобилизованным противником. Лучший всего просто продолжать военную операцию на Украине, даже если это будет стоить отношений с администрацией Трампа. Судя по имеющимся сигналам, всё это прекрасно понимают в Кремле», – считает политический обозреватель телеканала «Царьград» Алексей Пилько.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пророчит ультиматуму «европейских ястребов» полный провал.