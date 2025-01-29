Зеленский и Фицо продолжают дистанционно «собачиться» из-за прекращенного украинского транзита

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая на встрече с представителями собственной партии SMER, видео с которой он опубликовал в запрещенной в РФ соцсети. в очередной раз заявил, что если Владимир Зеленский не возобновит транзит газа через Украину, он заблокирует всю помощь Киеву от ЕС.

«Я настаиваю: если Зеленский не начнет снова транзит газа через Украину – неважно, словацкий ли это газ или другой – и не пропустит газ до Словакии, я воспользуюсь своим правом и проголосую в Евросовете. И так заблокирую финансовую помощь Украине как таковую», – пригрозил Фицо.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Угроза ответных мер — единственный язык, который понимает Зеленский», – добавил премьер Словакии.

Фицо пошел еще дальше и назвал Зеленского «врагом Словакии»:

«Наш враг – Зеленский. Зеленский вызвал проблемы, которые мы имеем. Я не люблю его, потому что он наносит вред Словакии».

У Фицо считают наиболее реалистичным вариантом возобновления транзита российского газа, если Словакия будет покупать его на российско-украинской границе, после чего этот газ будет транспортироваться дальше через территорию Украины в качестве «как бы словацкого».

Фицо напомнил, что ранее предложил Зеленскому встретиться 21 января на полях Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы обсудить ситуацию с транзитом газа через Украину, который был остановлен Киевом. Но встреча так и не состоялась.

По словам Фицо, Зеленский своим нежеланием встретиться в Давосе дал понять, что не собирается менять своё решение относительно транзита газа.

«Я хочу вас проинформировать, дамы и господа. Я был готов на встречу в Давосе. Знаете, что он сделал? Зеленский прислал мне протокол встречи, который я должен был подписать. Встречи еще не произошло, а уже был протокол этой встречи. В этом протоколе было написано все то, что мы сделаем для Украины, включая поддержку членства в НАТО, о газе там не было ни строчки», – возмущается Фицо.

Зеленский отреагировал на словесные интервенции словацкого премьера довольно издевательским, хотя и выдержанном в корректном духе постом в соцсетях.