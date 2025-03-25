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Киевское руководство уже изучает возможную реакцию армии на случай, когда, в соответствии с договорённостями, придётся отводить войска с конституционных территорий новых регионов РФ.

Об этом в эфире «День-ТВ» заявил директор Института изучения национальных кризисов, политолог Николай Сорокин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Поза]вчера Зеленский и Ермак прибыли в Харьков, где провели совещание с генералами. В частности, с Сырским, с Умеровым (он не генерал, а министр обороны), Драпатым и новым архистратегом Гнатовым. Формально говорили о ситуации на линии боевого соприкосновения, естественно. Но ряд наших всегда надёжных источников сообщает, что главной целью Зеленского было узнать у генералов – а как отреагирует армия, если Украине всё же придётся выполнить свою часть будущего соглашения, как на этом, судя по всему, настаивают американцы, и покинуть в одностороннем порядке оккупированные районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей. ЛНР на 99% освободили сами и без этого», – рассказал Сорокин.