Зеленский готовит медиа-удар по России через Крым, – эксперт с Украины

Анатолий Лапин.  
29.09.2025 12:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 402
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


У Украины нет никаких реальных побед, что бы не говорил диктатор Зеленский. Но для достижения медиа-эффекта он готовит удар по репутации России, который, возможно, будет нанесен по Крыму.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня Зеленский просто-таки маниакально одержим идеей нанести медийный удар по России. И уже даже многие украинские эксперты заявляют о том, что таким объектом может быть Крым или Крымский мост.

Для того, чтобы, опять же, доказать Трампу о том, что он вполне может доверить со своими специалистами наступательное оружие для Украины. А деньги под обеспечение этой акции уже одобрил Евросоюз, предоставив теоретически 140 миллиардов евро для Украины. Поэтому цель вот только лишь в этом – нанести медийный удар по России. Пока существует этот режим, это с повестки дня не уйдет», – считает Дудкин.

Метки: , ,

