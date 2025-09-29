Зеленский готовит медиа-удар по России через Крым, – эксперт с Украины
У Украины нет никаких реальных побед, что бы не говорил диктатор Зеленский. Но для достижения медиа-эффекта он готовит удар по репутации России, который, возможно, будет нанесен по Крыму.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Сегодня Зеленский просто-таки маниакально одержим идеей нанести медийный удар по России. И уже даже многие украинские эксперты заявляют о том, что таким объектом может быть Крым или Крымский мост.
Для того, чтобы, опять же, доказать Трампу о том, что он вполне может доверить со своими специалистами наступательное оружие для Украины. А деньги под обеспечение этой акции уже одобрил Евросоюз, предоставив теоретически 140 миллиардов евро для Украины. Поэтому цель вот только лишь в этом – нанести медийный удар по России. Пока существует этот режим, это с повестки дня не уйдет», – считает Дудкин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: