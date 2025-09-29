Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины нет никаких реальных побед, что бы не говорил диктатор Зеленский. Но для достижения медиа-эффекта он готовит удар по репутации России, который, возможно, будет нанесен по Крыму.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

