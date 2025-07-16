Народная революция на Украине может случиться, если с магазинных полок пропадёт дешёвая еда – и людям станет сложно выживать.

Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«40 миллиардов в год заходило в экономику Украины только от США. На сегодня Трамп сказал, что оружие наверняка будет давать, точнее там очень сложная схема, американское оружие будут продавать европейцам, а европейцы пусть свое отдадут Украине.

Но финансового ресурса не будет. Сможет ли и захочет Европа закрыть эту дыру в 40 миллиардов, которую давала Америка? А если экономическая ситуация начнет значительно бить по кошелькам рядовых украинцев – с этого началась революция в Российской империи 1917 года. Мука не доехала до Петербурга.

То есть, это не было какое-то трагическое поражение на фронте, это не была катастрофа в Вооруженных силах, это была экономическая проблема. Мука не доехала до Питера, настал дефицит дешевой еды», – сказал Друзенко.