Зеленский едва ли удержит Украину от бунта – нацист Друзенко

Вадим Москаленко.  
16.07.2025 22:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Народная революция на Украине может случиться, если с магазинных полок пропадёт дешёвая еда – и людям станет сложно выживать.

 Об этом на канале объявленного в РФ в розыск украинского политолога Юрия Романенко заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Народная революция на Украине может случиться, если с магазинных полок пропадёт дешёвая еда –...

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«40 миллиардов в год заходило в экономику Украины только от США. На сегодня Трамп сказал, что оружие наверняка будет давать, точнее там очень сложная схема, американское оружие будут продавать европейцам, а европейцы пусть свое отдадут Украине.

Но финансового ресурса не будет. Сможет ли и захочет Европа закрыть эту дыру в 40 миллиардов, которую давала Америка? А если экономическая ситуация начнет значительно бить по кошелькам рядовых украинцев – с этого началась революция в Российской империи 1917 года. Мука не доехала до Петербурга.

То есть, это не было какое-то трагическое поражение на фронте, это не была катастрофа в Вооруженных силах, это была экономическая проблема. Мука не доехала до Питера, настал дефицит дешевой еды», – сказал Друзенко.

«Поэтому пока у нас в маркетах полные полки и народ имеет достаточную покупательную способность, чтобы выживать, как минимум, страна более-менее устойчива. Если мы зайдем в этап серьезных экономических проблем, это может очень сильно поколебать устойчивость системы.

И вопрос – сможет ли Зеленский своей личной харизмой, связями, аргументами находить достаточное количество средств и на оружие, и на экономику, и на социалку? Особенно, когда решето, как текло, так и течет через коррупционные дыры», – резюмировал нацист.

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