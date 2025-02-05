Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Максим Столяров.  
05.02.2025 08:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Одесса, Россия, Украина


Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО....

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«Я надеюсь, что будут какие-то переговоры, потому что то, как закончится война, что Россия решит забрать себе, очень зависит от того, на какие уступки НАТО готово пойти. Я всегда говорил, что России не нужно брать Одессу, но они возьмут Одессу, если решат, что она попадёт в руки НАТО. Если она попадёт в руки нейтральной Украины, им не нужно будет захватывать эти территории», – рассуждает профессор.

На этом фоне, по его мнению, риторика Зеленского весьма деструктивна,

«Зеленский выдвигает требования о размещении 200-тысячного войска вдоль границы, но этого просто не произойдёт. Именно поэтому русские и вторглись, они не хотели, чтобы войска НАТО стояли у их границ на Украине. А теперь мирное решение, поскольку русские побеждают, должно заключаться в размещении 200 тысяч западных войск вдоль их границ? Для них это просто неприемлемо», – сказал Дисэн

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