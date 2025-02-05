Зеленский добивается, чтобы русские взяли Одессу – норвежский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские не для того начинали СВО, чтобы на Украину зашли и закрепились войска НАТО.

Об этом на канале известного американского юриста, бывшего судьи Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, политолог Гленн Дисэн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я надеюсь, что будут какие-то переговоры, потому что то, как закончится война, что Россия решит забрать себе, очень зависит от того, на какие уступки НАТО готово пойти. Я всегда говорил, что России не нужно брать Одессу, но они возьмут Одессу, если решат, что она попадёт в руки НАТО. Если она попадёт в руки нейтральной Украины, им не нужно будет захватывать эти территории», – рассуждает профессор.

На этом фоне, по его мнению, риторика Зеленского весьма деструктивна,