Несмотря на огромные потери и военную нецелесообразность, украинское руководство будет до последнего держаться за захваченный клочок Курской области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, не логичнее ли украинскому командованию вывести войска из Курской области на Донбасс.

«Логичнее как раз держаться в Курской, потому как наличие ВСУ в Курской области позволяет им иметь хоть какой-то дипломатический козырь. И козырь этот медийно довольно активен, а возможное расширение боевых действий в приграничье – показатель, что «всё не так плохо».

При выборе между целесообразностью военной и медийной, они выбрали целесообразность медийную, и в какой-то мере дипломатическую. Плюс, они по-прежнему проталкивают идею, что Суджу будут на что-то менять.

То есть, здесь целая стратегия, которой они буду твёрдо придерживаться и дальше», – сказал обозреватель.