Зеленский будет жечь все резервы и держаться за Курскую область до последнего – эксперт

Максим Столяров.  
17.02.2025 20:21
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Курск, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на огромные потери и военную нецелесообразность, украинское руководство будет до последнего держаться за захваченный клочок Курской области.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный обозреватель Роман Донецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на огромные потери и военную нецелесообразность, украинское руководство будет до последнего держаться за...

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Ведущий поинтересовался, не логичнее ли украинскому командованию вывести войска из Курской области на Донбасс.

«Логичнее как раз держаться в Курской, потому как наличие ВСУ в Курской области позволяет им иметь хоть какой-то дипломатический козырь. И козырь этот медийно довольно активен, а возможное расширение боевых действий в приграничье – показатель, что «всё не так плохо».

При выборе между целесообразностью военной и медийной, они выбрали целесообразность медийную, и в какой-то мере дипломатическую. Плюс, они по-прежнему проталкивают идею, что Суджу будут на что-то менять.

То есть, здесь целая стратегия, которой они буду твёрдо придерживаться и дальше», – сказал обозреватель.

Донецкий добавил, что даётся им этот козырь очень дорогой ценой.

«Они во всём расточительствуют. Я беседовал с пленными – они людей буквально сжигают, целые подразделения. При этом теряется и техника, и всё прочее. И ничего с этим не поделаешь, у них такая тактика и стратегия ведения боевых действий», – подытожил он.

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