Зеленский боится, что Рада заменит его на хунту
Офис Владимира Зеленского опасается, что его могут отстранить от власти.
Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, Зе-офис «на всякий случай обрабатывает те силы, которые могли бы стать альтернативной точкой входа для мирного плана Трампа» и лишить самого главу режима власти.
«В ситуации, если Зеленский и его команда будут торговаться и требовать включить украинские условия в этот мирный план, необходимо убрать параллельные колоны, которые могут заявить: а мы поддерживаем план Трампа и готовы его выполнять», – сказал Бортник.
Именно такими опасениями он объясняет серию обысков в Киеве, в том числе, и у лидеров парламентских фракций.
«Офису необходимо восстановить контроль над парламентом, в котором происходят очень интересные процессы, ударить по парламентским денежным мешкам. Поэтому проходят обыски у некоторых народных депутатов и членов их семей. Это делается, чтобы в парламенте не случился переворот. Ведь основой управления в Украине остается парламент. Если на фоне прений между фракциями и офисами в парламенте сформируется другое большинство, которое моментально изберет свое правительство и поставит во главе одного из двух популярных генералов, тогда власть президента окажется резко обрезанной, и Зеленский окажется вне процесса переговоров и вне власти», – добавил эксперт.
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