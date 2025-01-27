Зеленский боится, что Рада заменит его на хунту

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Офис Владимира Зеленского опасается, что его могут отстранить от власти.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Зе-офис «на всякий случай обрабатывает те силы, которые могли бы стать альтернативной точкой входа для мирного плана Трампа» и лишить самого главу режима власти.

«В ситуации, если Зеленский и его команда будут торговаться и требовать включить украинские условия в этот мирный план, необходимо убрать параллельные колоны, которые могут заявить: а мы поддерживаем план Трампа и готовы его выполнять», – сказал Бортник.

Именно такими опасениями он объясняет серию обысков в Киеве, в том числе, и у лидеров парламентских фракций.