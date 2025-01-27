Зеленский боится, что Рада заменит его на хунту

Елена Острякова.  
27.01.2025 14:21
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


Офис Владимира Зеленского опасается, что его могут отстранить от власти.

Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Офис Владимира Зеленского опасается, что его могут отстранить от власти. Об этом украинский политолог...

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По его словам, Зе-офис «на всякий случай обрабатывает те силы, которые могли бы стать альтернативной точкой входа для мирного плана Трампа» и лишить самого главу режима власти.

«В ситуации, если Зеленский и его команда будут торговаться и требовать включить украинские условия в этот мирный план, необходимо убрать параллельные колоны, которые могут заявить: а мы поддерживаем план Трампа и готовы его выполнять», – сказал Бортник.

Именно такими опасениями он объясняет серию обысков в Киеве, в том числе, и у лидеров парламентских фракций.

«Офису необходимо восстановить контроль над парламентом, в котором происходят очень интересные процессы, ударить по парламентским денежным мешкам. Поэтому проходят обыски у некоторых народных депутатов и членов их семей. Это делается, чтобы в парламенте не случился переворот. Ведь основой управления в Украине остается парламент. Если на фоне прений между фракциями и офисами в парламенте сформируется другое большинство, которое моментально изберет свое правительство и поставит во главе одного из двух популярных генералов, тогда власть президента окажется резко обрезанной, и Зеленский окажется вне процесса переговоров и вне власти», – добавил эксперт.

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