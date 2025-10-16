Зе-шайка репетирует на Труханове тотальную узурпацию власти на местах

Вадим Москаленко.  
16.10.2025 18:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 227
 
Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Украина


Принудительной отставкой мэра Одессы Геннадия Труханова Зеленский и его сообщники отрабатывают узурпацию власти во всех украинских регионах.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил известный антироссийскими высказываниями киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В 2020 году Зеленский проиграл местные выборы, потому что, как минимум, четыре мэра ушли в оппозицию к нему – это Николаев, Черновцы, Днепропетровск и Житомир. В других городах ни один кандидат от Зеленского не выиграл.

Поэтому нужно брать под контроль страну. Но с кого начинать? Механизм, который отрабатывали на Банковой – просто действовать без суда и следствия, через санкции и лишение гражданства», – сказал Гайдай.

«Но если будет наезд на кого-то, кого поддерживает общество – могут выйти люди с картонками. Нужно выбрать какое-то токсичное лицо, и на нём отработать этот механизм.

А более токсичного мэра, чем Труханов, нет. Поэтому он очень удобная фигура, чтобы отработать механизм узурпации власти на местном уровне», – подытожил укро-политолог.

