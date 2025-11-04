Зе-шайка превратила ВСУ в феодальную армию – укро-офицер
У украинского командования феодальное отношение к войне – удержание территорий ценой любых человеческих жертв.
Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Со стороны Сырского очень много лжи, нежелания понимать, что происходит на месте. Отношение к солдатам, как к роботам, которым если батарейки поменять, то их моторесурс вечен.
Абсолютно феодальное отношение к войне. Отношение к таким событиям, как сейчас в Покровске, ярко демонстрирует, что сущность нашего военно-политического руководства мало чем отличается от нашего противника», – жаловался Бекренев.
«То есть, их интересует территория и абсолютно плевать на жизни людей. При том, что риторики они придерживаются такой, что люди ценны. По факту абсолютно полное презрение к жизням наших воинов.
В нашем руководстве люди с феодальной этикой, несущие одни и те же ценности личного обогащения и наплевательского отношения к людям. И таких же подчиненных себе находят в армии. Поэтому, армия точно такая же феодальная», – злился каратель.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: