Зе-режим намерен организовать внезапные выборы

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Для действующей украинской власти выгодно организовать неожиданные выборы, что даст ей фору, когда оппоненты не готовы, лишены доступа к СМИ и финансовым ресурсам.

Об этом в эфире видеоблога телеведущего Виталия Дикого заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что к выборам уже готовятся, это секрет Полишинеля. Ведь можно сколько угодно бить себя в грудь, кричать, что никаких выборов во время войны, но есть разведпризнаки подготовки выборов. Если на места в военно-гражданские администрации спускаются ценные указания, что, как инвентаризовать, что готовить, какую информацию собирать, – это верный признак того, что потихонечку прогрев политической машины начался. А для власти, для нее единственный шанс — это организовать выборы в оптимальной для нее конфигурации, чтобы не пошел Буданов, не пошел Залужный, а Порошенко-Тимошенко по тем социсследованиям, которые заходят на Банковую, Зеленский у них выигрывает», – сказал эксперт.

По его словам, организовать выборы без реальной конкуренции для власти будет «оптимальная конфигурация».