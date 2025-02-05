Зе-режим начал репрессии генералов. Это играет на Россию – депутат Рады

Арест украинских генералов – это сигнал остальным боевым командирам, чтобы они не принимали резких решений в отношении власти и намек на возможный арест любого офицера.

Об этом в эфире интернет-канала «Газета. юа» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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