Зе-режим начал репрессии генералов. Это играет на Россию – депутат Рады
Арест украинских генералов – это сигнал остальным боевым командирам, чтобы они не принимали резких решений в отношении власти и намек на возможный арест любого офицера.
Об этом в эфире интернет-канала «Газета. юа» заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки, депутат «Голоса» Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Речь тут не о Галушкине, не о командире 125-й, не о командире 155-й, а в целом. Когда гражданское ГБР, которое в начале войны какие-то свои функции выполняло, сейчас приходит, берет боевых командиров и боевые командиры на поле боя понимают, что их в любой момент могут привлечь, – даст ли это мотивации командирам? Нет. Потому речь сейчас не о конкретных фамилиях, а о том, какой сигнал мы подаем нашей линии фронта, нашим командирам, которые ведут каждый день боевые действия, каждый день рискуют своей жизнью, принимают решения по привлечению к боевым действиям солдат. Они понимают, что сегодня принимают решения, а завтра будут в наручниках…
Я думаю, что это целенаправленное подыгрывание России. С моей точки зрения, это – попытка показать, что генералы могут сидеть в тюрьме. А тут уже надо думать, для чего это они делают – показать пример, показать, что генералов мы тоже садим. Это очень серьезная история, и в этом может также быть прослежен политический подтекст», – заявил Костенко.