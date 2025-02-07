Зе-офис анонсирует войну за литий и уран
Сделка Трампа по принципу «украинские ресурсы взамен на помощь» – лучше, чем если редкие ископаемые окажутся в руках русских.
Об этом в эфире «Delfi» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Контроль над теми же месторождениями лития, урана, других ископаемых – оно ведь полностью компенсирует России затраты на войну в пролонгации. Вот они потратили условно полтриллиона долларов, и в перспективе десятилетий имеют доходность с оккупированной территории полтора триллиона долларов. Тут экономика простая. При этом они за счёт контроля за этим сырьём… Что такое редкоземелка? Это же авиация, коммуникация, все средства разведки и т.д. Одно дело у вас 1,5% долевого участия в глобальном рынке, а другое дело 10%.
Вы определяете правила на этом рынке и влияете на очень чувствительные высокотехнологические отрасли, не будучи высокотехнологическим государством. Вы понимаете, что делает Россия? Я думаю, это понимают и в разведках больших стран. Я надеюсь, что они перестали относиться к России, как какому-то примитивному государству, риски от которого очень локальны. Соответственно, теперь переходим к сделке, о которой вы говорили, там немного по-другому. Не забывайте, что это инициатива была Зеленского», – сказал Подоляк.
Он напомнил, что в «плане победы» Зеленский предлагал США и Европе многолетние доходы от этих активов, «но для этого нужно убрать ключевой фактор – российскую попытку захватить все эти ресурсы».
Ведущий резонно возразил, что «если не бОльшая, то большая часть территорий, где они находятся, уже оккупирована, то есть её нужно отвоевать»
«А смотрите, ещё раз, это же вопрос давления на Россию. В любом случае нужно отвоевать, неважно как – экономикой, дипломатией», – ответил советник ОП.
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