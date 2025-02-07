Зе-офис анонсирует войну за литий и уран

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Сделка Трампа по принципу «украинские ресурсы взамен на помощь» – лучше, чем если редкие ископаемые окажутся в руках русских.

Об этом в эфире «Delfi» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контроль над теми же месторождениями лития, урана, других ископаемых – оно ведь полностью компенсирует России затраты на войну в пролонгации. Вот они потратили условно полтриллиона долларов, и в перспективе десятилетий имеют доходность с оккупированной территории полтора триллиона долларов. Тут экономика простая. При этом они за счёт контроля за этим сырьём… Что такое редкоземелка? Это же авиация, коммуникация, все средства разведки и т.д. Одно дело у вас 1,5% долевого участия в глобальном рынке, а другое дело 10%. Вы определяете правила на этом рынке и влияете на очень чувствительные высокотехнологические отрасли, не будучи высокотехнологическим государством. Вы понимаете, что делает Россия? Я думаю, это понимают и в разведках больших стран. Я надеюсь, что они перестали относиться к России, как какому-то примитивному государству, риски от которого очень локальны. Соответственно, теперь переходим к сделке, о которой вы говорили, там немного по-другому. Не забывайте, что это инициатива была Зеленского», – сказал Подоляк.

Он напомнил, что в «плане победы» Зеленский предлагал США и Европе многолетние доходы от этих активов, «но для этого нужно убрать ключевой фактор – российскую попытку захватить все эти ресурсы».

Ведущий резонно возразил, что «если не бОльшая, то большая часть территорий, где они находятся, уже оккупирована, то есть её нужно отвоевать»