Зе-фракция подняла бунт против серого кардинала Зеленского
Над головой Андрея Ермака, главы офиса диктатора Владимира Зеленского, после Миндичгейта продолжаются сгущаться тучи.
Со считающимся серым кардиналом Украины Ермаком, причастного к масштабным коррупционным схемам, отказался встречаться спецпосланник Дональда Трампа, а депутаты фракции «Слуга народа» требуют от Зеленского отставки главы ОП.
Депутат Рады, бывший представитель Зеленского в парламенте и Конституционном суде Федор Вениславский прямо говорит, что Ермак должен уйти в отставку.
«Я считаю, что действительно, отставка господина Ермака в данном случае точно сбила бы этот определенный ажиотаж вокруг правительства, потому что не секрет, что правительство формировалось в основном после того, как были одобрены определенные кандидатуры в офисе президента… Среди «слуг» много сегодня было разговоров о том, что господин Ермак должен уйти», – заявил Вениславский в эфире «Радио Свобода» [В РФ находится в реестре иноагентов и нежелательных организаций].
Он подтвердил, что входит в число считающих, что Ермак должен уйти в отставку, добавив, что таких во фракции «достаточно много».
Причиной стала информация, что на так называемых «пленках Миндича» фигурирует лицо по прозвищу «Али-Баба», которое СМИ и политики идентифицировали как Ермака (по инициалам имени и отчества Андрей Борисович).
Сам Ермак сейчас покинул Украину. Издание «Бабель», ссылаясь на два источника, сообщило вчера, что он вылетел в Лондон для встречи с послом Валерием Залужным.
При этом экс-спикер запрещенной в РФ группировки «Правый сектор», депутат ВР прошлого созыва Борислав Береза (обслуживает интересы экс-президента Петра Порошенко) опровергает эту информацию.
«Для всех, кто пишет, что Ермак летит к Залужному в Лондон, сообщаю, что не летит. Подтвердили лучшие из злых языков Банковой. Причина – в плотном графике генерала не нашлось места для встречи с Али-Бабой», – утверждает Береза.
Если его данные соответствуют действительности, то Залужный просто отказался встречаться с резко ставшим токсичным Ермаком. Ранее это было бы просто было немыслимо.
Покинул Украину и Зеленский. Примечательно, что свой нынешний зарубежный вояж он совершает без Ермака. Сначала в западных СМИ появилась информация о неожиданном визите диктатора в Турцию и анонсировалась его встреча со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.
Правда, британский журнал Тhe Economist пишет, что встречаться с Уиткоффом должен был Ермак, но американская сторона отменила встречу.
«Говорят, что Уиткофф, вероятно, не осознавал масштаб скандала, в который он заходил, соглашаясь на эту встречу», – указывает вероятную причину издание.
Депутат ВР Ярослав Железняк, которого называют «сливным бачком НАБУ», пишет, что Ермак должен был возвращаться вместе с Зеленским на Украину 20 ноября.
«Но Ермака нет и не будет в Турции. Он не будет возвращаться ни в четверг, ни даже в пятницу», – указывает Железняк.
