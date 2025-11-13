Зе-феодалы превратили нас в биотопливо на радость России! – украинский экономист
Украинские элиты придерживаются неофеодального подхода к управлению, в котором население рассматривается как биотопливо.
Об этом на телеканале «ICTV» заявил в эфире интернет-блога журналистки Людмилы Немыри экс-советник главы Ассоциации украинских банков экономист Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Даже политики позволяют себе подобные высказывания, о лидерах общественных мнений вообще молчу. Они говорят, что нельзя замораживать войну, нельзя открывать границы, потому что остатки населения просто выйдут из страны, тогда будет нечем защищать страну.
То есть это такой неофеодальный подход: люди рассматриваются не как человеческий капитал, а как топливо», – возмущался Кущ.
«Если страна не будет развиваться, то здесь никакой неофеодализм не спасет, потому что это топливо, оно как бензобак, рано или поздно заканчивается. Его нужно постоянно подливать топливом, чтобы машина ехала.
А подливать можно только за счёт развития. Поэтому, если произойдёт заморозка и не будет выполнено это домашнее задание, то мы через 10 лет вполне возможно можем стать значительно слабее, чем сейчас.
И тогда, если мы станем слабее, это может быть формат приглашения на казнь. Россия может подумать, что в 2022 году недооценили, но сейчас мы точно видим, что есть проблемы», – подытожил он.
