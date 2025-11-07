Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зеленский и его подельники грабят страну сильнее, чем все их предшественники.

Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Столько денег, сколько вливают сейчас на Украину, с бесконечными возможностями, чтобы они уходили как вода в сухую землю… Да вообще, прецедента такого после 91-го года в Европе не было, чтобы в какую-то страну заливались такие бабки, из которых даже половина не расходуется по прямому назначению. Это помимо донатов… и фондов, которые что-то там по всему миру пылесосят. Конечно же, они имеют огромные профициты», – сказал Павлив.

«Приведу пример. В ноябре 23 года Зеленский заявил, что они будут строить огромную оборонительную линию на всю страну, тысячекилометровую. Запускается программа, выделяются огромные миллиарды бюджетных денег. И начиная с января-февраля, особенно с февраля, через одесский порт дип-контейнерами поехала наличка. Контейнерами, ребят! Миллион баксов – это 10 килограммов, а там контейнерами! И всё в Оман, Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, всё туда. Это помимо того самого Кабо-Верде, где якобы Зеленский просто так приземлялся, когда летел из Аргентины. Огромные деньги, контейнерами, какие там КамАЗы Януковича? Перекреститесь», – добавил он.

Политический аналитик и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев подчеркнул, что по этой причине украинское руководство будет затягивать войну как можно дольше.