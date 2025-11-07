Зе-банда влюблена в войну и вывозит наворованную наличку морскими контейнерами
Зеленский и его подельники грабят страну сильнее, чем все их предшественники.
Об этом в эфире видеоблога российского медиатехнолога Семена Уралова заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Столько денег, сколько вливают сейчас на Украину, с бесконечными возможностями, чтобы они уходили как вода в сухую землю… Да вообще, прецедента такого после 91-го года в Европе не было, чтобы в какую-то страну заливались такие бабки, из которых даже половина не расходуется по прямому назначению.
Это помимо донатов… и фондов, которые что-то там по всему миру пылесосят. Конечно же, они имеют огромные профициты», – сказал Павлив.
«Приведу пример. В ноябре 23 года Зеленский заявил, что они будут строить огромную оборонительную линию на всю страну, тысячекилометровую. Запускается программа, выделяются огромные миллиарды бюджетных денег.
И начиная с января-февраля, особенно с февраля, через одесский порт дип-контейнерами поехала наличка. Контейнерами, ребят! Миллион баксов – это 10 килограммов, а там контейнерами!
И всё в Оман, Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия, всё туда. Это помимо того самого Кабо-Верде, где якобы Зеленский просто так приземлялся, когда летел из Аргентины.
Огромные деньги, контейнерами, какие там КамАЗы Януковича? Перекреститесь», – добавил он.
Политический аналитик и основатель школы БПЛА «Ушкуйник» Алексей Чадаев подчеркнул, что по этой причине украинское руководство будет затягивать войну как можно дольше.
«Им вообще не надо «побеждать русню»: пусть наступает, берёт там всякие города, бомбит электростанции. Самое главное – это держать периметр, но каким бы он ни был, даже если скукожится, как Шагреневая кожа, им по кайфу. И еще кричать, что им тяжело», – резюмировал Чадаев.
