Завершение шатдауна в США: Выздоровление откладывается. Впереди — турбулентность

Завершение рекордных по продолжительности вынужденных каникул федерального правительства, длившихся 43 дня, стало не столько триумфом политической воли, сколько демонстрацией ее крайне ограниченных ресурсов. Этот эпизод наглядно показал, что Трамп, несмотря на номинальный контроль над республиканцами, столкнулся с жесткими реалиями архаичной американской политической системы. Его ключевая цель – радикальное сворачивание социальных программ, унаследованных от эпохи демократов (Obamacare и масштабные «зеленые» инициативы), а также зачистка госаппарата от «вражеской агентуры» – осталась нереализованной.

Бюджетная сделка, продлевающая финансирование правительства до конца января 2026 года, по сути, является вынужденным компромиссом. Она сохранила основные параметры социальной поддержки, включая критически важные для десятков миллионов американцев программы продовольственной помощи (SNAP), медицинского страхования для детей из малообеспеченных семей (CHIP) и финансирование образования. Однако это не победа, а временное перемирие. Неустойчивый характер соглашения, по сути, откладывает решающую битву, создавая почву для нового витка конфронтации уже в ближайшем электоральном цикле.

Наиболее симптоматичным итогом кризиса стало обострение внутренней борьбы среди самих республиканцев. Наглядным символом этого раскола стал публичный конфликт между Трампом и конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин, которая до недавнего времени считалась верной союзницей и одной из самых верных соратниц. Ее активная и резкая критика бюджетного компромисса, который молчаливо поддержали Трамп и спикер Палаты представителей Майк Джонсон, указывает на глубокую трансформацию.

Правоконсервативное крыло, олицетворяемое MAGA-движением, демонстрирует растущую самостоятельность и действует по логике «перманентной оппозиции» – даже находясь формально у власти. Тейлор-Грин и ее единомышленники, такие как Мэтт Гетц и Лорен Боберт, больше не являются просто инструментом в руках Трампа. Они представляют собой самостоятельную политическую силу, чья популярность строится на радикальном неприятии любых сделок с демократами.

Эта «фракция несогласных» напрямую подрывает способность партийного руководства контролировать нижнюю палату Конгресса, где республиканцы не имеют решающего преимущества. Любая будущая инициатива Белого дома, требующая одобрения Конгресса, будет сталкиваться с угрозой саботажа изнутри.

Параллельно с кризисом республиканцев нарастает волна фрагментации и в Демпартии. Проблема лидерства стала одной из кардинальных. Попытки сохранить за 74-летним Чаком Шумером пост лидера большинства в Сенате сталкиваются с растущим сопротивлением с двух флангов. «Прогрессисты» во главе с Берни Сандерсом и Александрой Окасио-Кортез обвиняют «дряхлую гвардию» в отсутствии смелости и стратегического взгляда для противодействия ультраконсервативной повестке. Они требуют более агрессивной социально-экономической политики, таких как «Зеленый новый курс» и Medicare for All.

В то же время, умеренные демократы, особенно из так называемых «колеблющихся штатов», озабочены отсутствием единой и эффективной тактики против Трампа. Они видят в Шумере и его команде символ старого, оторванного от реальности истеблишмента, который не способен мобилизовать широкую коалицию избирателей.

Давление снизу усиливается кампаниями многочисленных общественных организаций и активистов, которые уже выходят за рамки простых медийных акций. Все громче звучат призывы к смене поколений у руля партии, где на роль нового лидера все чаще прочат 36-летнюю Александру Окасио-Кортез, олицетворяющую собой левое, молодое и динамичное крыло.

Вместе с тем наблюдатели отмечают практически пустую «скамейку запасных» демократических лидеров. Им просто некого выставить взамен тому же Шумеру или недавно ушедшей на пенсию Нэнси Пелоси (её дочь не первой свежести — 59-летнюю Кристину Пелоси — многие демократы «старой гвардии» уже видят на месте неуёмной мамаши).

Таким образом, история с шатдауном невольно обнажила процессы, гораздо более глубокие, чем привычное противостояние между «слонами» и «ослами». На первый план выходит борьба внутри самих партий: между поколениями, идеологическими стратегиями и центрами влияния. Традиционные партийные элиты, будь то консервативный истеблишмент или либеральное руководство, теряют контроль и устойчивость. Однако новые коалиции, будь то популистское крыло MAGA или прогрессисты-демократы, еще не обрели достаточной силы, целостности и опыта для формирования стабильного большинства.

Эта управленческая нестабильность делает всю политическую систему США чрезвычайно уязвимой и склонной к повторным кризисам.

И Белый дом, и Конгресс вынуждены теперь постоянно маневрировать, балансируя на грани нового бюджетного коллапса или политического скандала.

Нынешняя ситуация отражает не просто углубляющуюся поляризацию общества, а фундаментальное исчерпание прежних моделей партийного строительства и межпартийного взаимодействия. Система, которая десятилетиями функционировала на основе определенных правил игры, входит в полосу перманентной турбулентности, выход из которой пока не просматривается.