Затулин: Удара по ядерной триаде не было

Пораженные украинскими дронами российские самолёты не относились к стратегическим ядерным силам.

Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удара по стратегической ядерной триаде не было. Самолеты, которые стояли на этих аэродромах, – это самолеты, на самом деле, военно-морской авиации. Когда-то ракетоносцы нашего флота. Это не «Белые лебеди», которые являются опорой наших стратегических ядерных сил.

Это не стратегическая, на самом деле, авиация, хотя, конечно, это ущерб. Я это говорю не к тому, что я хочу преуменьшить значение всего происходящего, но просто надо понимать, о каких самолетах идет речь.

Это не те самолеты, которые используются… В принципе, они могут использоваться для доставки ядерных целей. Один из них, по крайней мере, Ту-95. Но, как правило, они для этого уже не используются», – сказал депутат.