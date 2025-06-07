Затулин: Есть точка зрения, что разрушить мосты через Днепр невозможно

Виктор Орлов.  
07.06.2025 22:48
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Россия, Спецоперация


 

Одной из причин, по которой Россия не разбила мосты через Днепр в Киеве, может являться отсутствие такой возможности без применения ядерного оружия.

  Одной из причин, по которой Россия не разбила мосты через Днепр в Киеве,...

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Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Знаковым, если это возможно, мы же здесь фантазируем, был бы удар по мостам, которого все ждут с начала СВО. Не по каким-то мостам где-то в глухой деревушке, а именно по тем двум или трем мостам в центре Киева. Мост Патона и так далее. Если это технически возможно. Здесь вопрос возможностей. Возможно ли это осуществить? Вот есть точка зрения, что, к сожалению, это вряд ли достижимо. И этим ограничиваются наши возможности», – сказал Затулин.

При этом он резко раскритиковал идею нанесения ядерного удара по Киеву, напомнив о русской святыне – Киево-Печерской Лавре. Не работают и параллели с действиями США против Японии.

«И если уж рассматривать эту ситуацию, никто и никогда в Соединенных Штатах не говорил никому, что «японцы и американцы – это один народ». Это первое. Второе. Между Японией и Соединёнными Штатами – Тихий океан. Можно найти Тихий океан между нами и Украиной?» – сказал Затулин.

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