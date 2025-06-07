Одной из причин, по которой Россия не разбила мосты через Днепр в Киеве, может являться отсутствие такой возможности без применения ядерного оружия.

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Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил депутат Госдумы Константин Затулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Знаковым, если это возможно, мы же здесь фантазируем, был бы удар по мостам, которого все ждут с начала СВО. Не по каким-то мостам где-то в глухой деревушке, а именно по тем двум или трем мостам в центре Киева. Мост Патона и так далее. Если это технически возможно. Здесь вопрос возможностей. Возможно ли это осуществить? Вот есть точка зрения, что, к сожалению, это вряд ли достижимо. И этим ограничиваются наши возможности», – сказал Затулин.

При этом он резко раскритиковал идею нанесения ядерного удара по Киеву, напомнив о русской святыне – Киево-Печерской Лавре. Не работают и параллели с действиями США против Японии.