Застройщикам не дадут изуродовать вид с моря на Балаклавскую бухту

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Склоны Балаклавской бухты не подлежат застройке, даже при наличии у собственников права на землю. При этом уже сложившуюся в украинский период застройку в Генплане учли как жилую.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» сообщил и.о. вице-губернатора Севастополя Максим Жукалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из таких острых социальных проблем – это то количество земельных участков, которые были в украинский период предоставлены на территории, примыкающей к горе Кефала-Вриси и горе Спилия. В проекте Генплана в большей части они отнесены к зоне рекреационного назначения и зоне лесов. То есть склоны входа в Балаклавскую бухту защищены в целях сохранения этих видовых раскрытий. Владельцы земельных участков подают обращения, чтобы застроить эти территории. При функциональном зонировании мы очень осторожно отнеслись к этим предложениям, так же, как и при принятии правил землепользования и застройки. Город всегда настаивал, что склоны Балаклавской бухты должны быть открыты и остаться зелёной зоной. Там проходит Большая севастопольская тропа, которая пользуется популярностью и у жителей, и у туристов», – подчеркнул Жукалов.

Земельные массивы, которые были предоставлены для ведения садоводства или индивидуального жилищного строительства в украинский период и были освоены, – сохранены. Остальная территория с учётом ограничений, введенных приказом Министерства культуры «О достопримечательном месте», были отнесены всё-таки к рекреационным или лесным зонам.

«Да, этот конфликт есть. Но всё-таки здесь мы стоим на том, чтобы обеспечить сохранность этих территорий от освоения и застройки, чтобы они были туристически привлекательными для жителей и гостей», – заверил Жукалов.

В Балаклаве реализуется проект строительства яхтенной марины на 600 мест, который должны завершить к концу 2025 года. Застройщик проекта ПАО «Мостотрест», занимавшееся возведением Крымского моста, параллельно сносит незаконные постройки – рестораны, гостиницы и причалы.