Защитником прав черногорских потребителей правительство назначило сектантку, наркоманку и сатанистку

Алексей Топоров.  
27.06.2025 12:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Политика, Скандал, Черногория


Правительство Черногории назначило членом Совета по защите прав потребителей сторонницу националистической «Демократической партии социалистов» Мирну Никчевич.

В 2020 году во время протестных литий против передачи имущества СПЦ раскольникам, она предлагала сжечь православный храм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительство Черногории назначило членом Совета по защите прав потребителей сторонницу националистической «Демократической партии социалистов»...

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Как передает портал In4s, ранее против Никчевич было возбуждено несколько дел за разжигание ненависти и вражды, но ни одно из них не было доведено до логического завершения.

В частности, когда в 2020 году черногорские прихожане Сербской Православной Церкви проводили массовые протестные литии против намерения режима Мило Джукановича и его «Демократической партии социалистов» передать имущество СПЦ раскольникам из так называемой «Черногорской православной церкви», она написала на своей странице в одной из социальных сетей:

«Честно говоря, я бы сожгла этот храм и весь скот в нём».

А ныне покойного митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия и священников СПЦ назвала «моральными, человеческими карикатурами». Что и понятно – супруг дамы Никола Полексич работает диаконом у раскольников «ЧПЦ».

При этом Никчевич в своё время была экстренно отозвана из дипломатической миссии в Брюсселе из-за наркотической зависимости . В частности с ней случился конфуз, когда при приобретении героина она упала в обморок.

Свою формальную принадлежность к православию в раскольничьей, неканонической версии Никчевич и Полексич умудряются сочетать с принадлежностью к сатанинской, неонацистской и неоязыческой секте «Орден девяти углов», созданной в 70-х годах в Британии.

В частности Полексич был редактором официальной газеты «Ордена Девяти Углов», так называемого «Фенрир», который позиционировался как «рупор сатанизма и зла». Сама же Никчевич никогда не стеснялась публиковать символику этой организации на своей странице. При этом она является основательницей неправительственной ассоциации Montenegro International, продвигающей, как утверждается, «ценности гражданского общества, антифашизма и демократии».

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