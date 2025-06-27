Защитником прав черногорских потребителей правительство назначило сектантку, наркоманку и сатанистку

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Правительство Черногории назначило членом Совета по защите прав потребителей сторонницу националистической «Демократической партии социалистов» Мирну Никчевич.

В 2020 году во время протестных литий против передачи имущества СПЦ раскольникам, она предлагала сжечь православный храм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как передает портал In4s, ранее против Никчевич было возбуждено несколько дел за разжигание ненависти и вражды, но ни одно из них не было доведено до логического завершения.

В частности, когда в 2020 году черногорские прихожане Сербской Православной Церкви проводили массовые протестные литии против намерения режима Мило Джукановича и его «Демократической партии социалистов» передать имущество СПЦ раскольникам из так называемой «Черногорской православной церкви», она написала на своей странице в одной из социальных сетей:

«Честно говоря, я бы сожгла этот храм и весь скот в нём».

А ныне покойного митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия и священников СПЦ назвала «моральными, человеческими карикатурами». Что и понятно – супруг дамы Никола Полексич работает диаконом у раскольников «ЧПЦ».

При этом Никчевич в своё время была экстренно отозвана из дипломатической миссии в Брюсселе из-за наркотической зависимости . В частности с ней случился конфуз, когда при приобретении героина она упала в обморок.

Свою формальную принадлежность к православию в раскольничьей, неканонической версии Никчевич и Полексич умудряются сочетать с принадлежностью к сатанинской, неонацистской и неоязыческой секте «Орден девяти углов», созданной в 70-х годах в Британии.

В частности Полексич был редактором официальной газеты «Ордена Девяти Углов», так называемого «Фенрир», который позиционировался как «рупор сатанизма и зла». Сама же Никчевич никогда не стеснялась публиковать символику этой организации на своей странице. При этом она является основательницей неправительственной ассоциации Montenegro International, продвигающей, как утверждается, «ценности гражданского общества, антифашизма и демократии».