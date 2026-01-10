Заселим Сибирь индусами и корейцами, но на время, – Караганов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Придать толчок освоению и развитию Сибири могли бы мигранты, но не из стран Средней Азии, а трудовые резервы из Индии или Северной Кореи.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Караганов.

По мнению эксперта, мигранты из Индии или КНДР не представляют угрозы и не осуществляют культурную экспансию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».