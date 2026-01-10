Заселим Сибирь индусами и корейцами, но на время, – Караганов

Анатолий Лапин.  
10.01.2026 19:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 208
 
Дзен, Индия, Миграция, Россия, Северная Корея


Придать толчок освоению и развитию Сибири могли бы мигранты, но не из стран Средней Азии, а трудовые резервы из Индии или Северной Кореи.

Об этом в эфире YouTube-канала газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил политолог Сергей Караганов.

По мнению эксперта, мигранты из Индии или КНДР не представляют угрозы и не осуществляют культурную экспансию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действительно, Сибирь – самый культурно открытый регион России. Что касается конкретной миграционной политики, мы будем этим вопросом заниматься в ближайшие годы. Но самые первые наметки, которые мы еще запустили в начале 2010-х годов, – это привоз на временные работы индусов, – они не угрожают нам культурно, – и корейцев.

Мы даже писали очень злые записки с критикой российской политики в отношении того, что мы долгие годы шли в шлейфе западных подходов и блокировали Северную Корею.

Несколько сот тысяч трудолюбивых, эффективных корейцев нам бы помогли, я думаю, что помогут дальше. Но дальше нужно, все-таки, думать о том, как создавать условия для того, чтобы Сибирь развивалась сама по себе», – заявил Караганов.

