Запретите детям говорить на русском, тогда победим – нацист из «Азова»

Анатолий Лапин.  
17.02.2025 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Мова, Нацизм, Русофобия, Украина


Проблемой Украины являются русскоязычные дети, которых плохо воспитывают родители.

Об этом в эфире видеоблога «Розмова» заявил член признанного в России экстремистской организаций «Азов» Виктор Цебрик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Проблемой Украины являются русскоязычные дети, которых плохо воспитывают родители. Об этом в эфире видеоблога...

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«Нужна молодежь. Как раз та молодежь, которую я вижу, ее воспитывают неправильно. Могут меня мамаши и отцы загнобить, потому что я говорю, что вы неправильно воспитываете детей, но вы до сих пор не поняли, что чем дальше мы переводим нарративы в то, что разговаривать на русском, русскую музыку слушать – это нормально, до тех пор мы будем воевать.

Начинается все с воспитания детей. Если вы воспитываете детей и говорите: «Да ничего страшного, что ты разговариваешь на русском» – если у нас дети не будут разговаривать на русском, они даже не будут знать, что это такое. Да, государство должно содействовать и оно содействует, а вы что делаете? А вы дальше позволяете детям говорить на русском», – заявил Цебрик.

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