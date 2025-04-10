Запорожье, Купянск и юг Донбасса – наиболее опасные для ВСУ направления, – эксперт
ВС РФ сформировали несколько наиболее опасных для ВСУ, с точки зрения наступления, участка.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Речь идет о Запорожском, Купянском и Славянско-Краматорском участках.
«На каких направлениях возможно продвижение вооруженных сил РФ? В настоящее время опасные участки Запорожский и Богатырский, а также северный флаг Купянского, где у противника имеются в наличии соответствующие силы и средства, позволяет география местности и тактические действия.
С конца 23-го года на Запорожском направлении сосредоточена группа войск «Днепр», которая была отнесена к стратегическим или оперативным резервам и особого участия в боевых действиях не принимала. В настоящее время, исходя из векторов атак, можно сделать вывод, что у них стоит задача, то есть у этой группировки, – выровнять линию боевого соприкосновения по реке Днепр, тем самым не дав физически пройти сушей с Запорожья до Энергодара.
На северном фланге Купянского направления, так называемой Двореченском плацдарме, противник расширяет зону контроля по правому берегу реки Оскол и стал опасно нависать на северный фланг города Купянск.
Перспектива для Вооруженных сил Российской Федерации открывается на Северском выступе, где с Орехово и Васильевки до Райгородка по прямой около 15-20 км, чтобы закрыть выступ и создать угрозу Северскому гарнизону. В случае удачной операции совсем близко и Славянско-Краматорский укрепрайон, расстояние 15-20 км не является проблемой для ФПВ-дронов, которые затруднят или полностью пережут логистику для Северского гарнизона, что уже было проведено на Курском плацдарме. Посмотрим, как будут развиваться ситуации и куда перебросять дроноводов и соединения с Курского плацдарма», – завил Стариков.
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