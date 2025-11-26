Западные соседи Украины еще придут за своими землями, – экс-офицер ВС США

Анатолий Лапин.  
26.11.2025 12:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 625
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина


Украины уже по факту не существует и в скором времени ее западные соседи, такие, как Польша, Венгрия или Румыния, придут, чтобы потребовать свои бывшие земли.

Об этом в эфире видеоблога DeepDiveзаявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«По сути, их страны уже не существует. Уровень их долга таков, что они будут выплачивать его в течение следующих пяти поколений, если от страны что-то останется.

И, поверьте мне, когда киевский режим и все это наконец рухнет, все эти соседи, такие как Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, которые претендуют на территории, захваченные большевиками и переданные Украине, придут за своими.

Гарантирую вам, что бы ни осталось от Украины, это будет не очень приятно. Это не будет иметь большого значения, но они выбрали неверный путь. Им с самого начала лгали. Им давали много обещаний, которые никогда не собирались выполнять.

Их единственной задачей в жизни было тренироваться и стать пушечным мясом против России, чтобы героически погибнуть, сражаясь с Россией. Хотели они героически погибнуть или нет, никого это не волновало», – заявил Крапивник.

