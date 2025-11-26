Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украины уже по факту не существует и в скором времени ее западные соседи, такие, как Польша, Венгрия или Румыния, придут, чтобы потребовать свои бывшие земли.

Об этом в эфире видеоблога DeepDiveзаявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

