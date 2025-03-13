Западные «миротворцы» под вопросом – их не будет без поддержки США, – посол ФРГ в Лондоне

Анатолий Лапин.  
13.03.2025 14:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, ООН, Россия, Украина


ФРГ поддержала идею отправить войска на Украину в рамках западной коалиции, но лишь на уровне канцлера. Для того, чтобы это решение было принято окончательно, нужно одобрение США и американские гарантии безопасности, помимо утверждения в Бундестаге. Без этого немецкие военные на Украину не поедут.

Об этом в эфире Times Radio заявил посол Германии в Великобритании Мигель Бергер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ФРГ поддержала идею отправить войска на Украину в рамках западной коалиции, но лишь на...

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«Германия с самого начала была частью процесса планирования. Мы были с нашим министром обороны и начальником штаба обороны последние два дня в Париже. Окончательное решение о размещении войск Германии должно быть принято нашим парламентом, поэтому нам нужен новый парламент, но и этого недостаточно – нам нужно знать условия, при которых войска будут размещены. И, как очень ясно сказал премьер-министр, и мы это поддерживаем, войска могут быть размещены только при условии поддержки США. Это означает, что, что бы ни случилось, США несут ответственность за безопасность этих войск… Я не думаю, что это было бы возможно, если бы не было поддержки США. Вот почему президент Макрон и премьер-министр обратились к США с просьбой поддержать эти силы».

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