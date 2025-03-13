Западные «миротворцы» под вопросом – их не будет без поддержки США, – посол ФРГ в Лондоне

ФРГ поддержала идею отправить войска на Украину в рамках западной коалиции, но лишь на уровне канцлера. Для того, чтобы это решение было принято окончательно, нужно одобрение США и американские гарантии безопасности, помимо утверждения в Бундестаге. Без этого немецкие военные на Украину не поедут.

Об этом в эфире Times Radio заявил посол Германии в Великобритании Мигель Бергер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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