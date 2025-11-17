Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для лидеров европейских стран Украина выступает в качестве бешеной собаки, которая долго не проживёт, но перед смертью успеет покусать Россию.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил американист Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подмочена репутация Зеленского… Отразится ли это на деньгах, контрактах, поддержке от европейцев, у которых свои ценности?», – спросил ведущий.

«Необходимо понимать, что для ЕС поддержка Украины и поддержка Зеленского, поддержка ВСУ в данный момент – это не про Украину и не для Украины. Это для их собственного успокоения, для достижения их собственных политических целей. Судьба Украины и украинцев Европейский Союз не очень интересует, это не российская пропаганда. Украинцы интересуют ЕС как инструмент для того, чтобы сдерживать Россию. Украина готова с этой угрозой бороться, и потому Украину можно поддерживать», – сказал Наумов.