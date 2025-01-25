Западные банкиры хвастают наваром с утопленной в крови Украины

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Западным инвесторам стоит спешить покупать украинские активы, которые обесценены из-за войны, но всё ещё могут приносить крупную прибыль.

Об этом на украинской секции в Давосе заявил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала конфликта мы инвестировали в Украине 6,2 миллиардов евро, что значительно больше инвестиций до 2022 года… Только в прошлом году мы инвестировали 2,4 миллиарда евро. Это был выдающийся год», – сказал Патроне.

Он похвастался, что работать на Украине очень выгодно, и даже несмотря на войну вложения окупаются.

«Сейчас самое время инвестировать на Украину. Из 6,2 миллиардов евро, которые мы вложили в эту страну, мы не потеряли ни копейки. 93% заключённых нами сделок за последние три года были в частном секторе… И если вы хотите получить прибыль, нужно действовать сейчас. Потому что потом выбор будет не таким широким, всё будет проще. Но это не будет длиться вечно, и всегда есть риск, с которым нужно справляться», – подытожил банкир.

В конце 2024 года Верховная рада утвердила передачу Западу месторождений полезных ископаемых – по той же схеме, что ранее были распроданы чернозёмы Украины, заявляла экс-премьер Юлия Тимошенко.