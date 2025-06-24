Западная стратегия на Украине полностью провалилась – Лавров

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Изменение риторики западных лидеров в отношении РФ свидетельствует о том, что их тактика на Украине потерпела полное фиаско.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, в отличие от нас, подходы западных, так называемых, лидеров, они постоянно видоизменяются. И отражают, в общем-то, провал всех их первоначальных замыслов. Помните, как все начиналось? «России необходимо нанести стратегическое поражение на поле боя». Кричали, просто, до истерики. Через какое-то время лозунг сменился и уже стали громогласно заявлять о том, что Россия не должна победить на Украине», – сказал Лавров.