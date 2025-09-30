Западная пропаганда обманула сама себя, санкциями Россию не сокрушить, – предатель Ходорковский

Запад обманулся собственной пропагандой, рассчитывая на скорый крах России под гнётом санкций.

Об этом беглый олигарх-иноагент Михаил Ходорковский заявил в ходе «Варшавского форума по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень боюсь, что влияние санкций на путинский режим переоценивается. Энергетические санкции, которые имели самое серьезное значение в начале войны, на сегодняшний день себя исчерпали. Они продолжают оказывать давление на российский федеральный бюджет, но надо понимать, что речь идет приблизительно о 10% федерального бюджета.

Те, кто по-прежнему действуют, исходя из презумпции, что Россия производит только нефть и газ, действуют, исходя из неправильной презумпции. Та продукция, которую в Россию поставляли западные страны, на сегодняшний день в значительной степени скомпенсирована Китаем…

Западная пропаганда оказала влияние на саму западную мысль. Когда Запад говорит себе: «Мы принимаем эти санкции, и они окажут воздействие на Путина, мы введем персональные санкции, люди надавят на Путина, Путин прекратит войну», – все россияне понимали, что этого не будет, все специалисты понимали, что этого не будет. При этом Запад был абсолютно уверен, что это будет. То есть, если эксперты говорят, что этого не будет, а Запад считает, что это будет, но это значит, что на мозг воздействует пропаганда, а не экспертиза», – сокрушается Ходорковский.