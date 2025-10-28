Запад запускает топливный кризис в Сербии, – эксперт

Санкции США, введенные против сербской дочки «Газпрома», компании NIS, ставят Сербию на грань топливного кризиса. Об этом в эфире видеоблога ANNA News заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, у компании нет альтернативы российским поставкам, и ее резервы истощаются.

«На заправках нельзя рассчитаться карточкой VISA, MasterCard – наличкой, у сербов есть свой аналог МИРа, «Динокарт» называется, но и даже за эту «Динокарт» уже там, ФРС предъявила, значит, он сразу под санкцией.

Ну и самое главное, ладно, сербы, может, стали бы заправляться за наличку, в конце концов. Но просто в какой-то момент запасы нефти иссякнут, Хорватия – единственный источник нефти на данный момент. Для сербов это хорватский нефтепровод JANAF. Исходя из этих санкций Хорватия не сможет перекачать по этому трубопроводу нефть.

И когда закончатся нынешние ресурсы, у сербов есть своя нефтедобыча, но она покрывает 20% максимум. То есть, это случится возможно в ноябре уже, и тогда сербы столкнутся с дефицитом топлива», – заявил Бондаренко.