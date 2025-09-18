Запад уже демонтировал ВТО, а Россия так и не вышла оттуда

Елена Острякова.  
18.09.2025 20:22
  (Мск) , Москва
Следующим шагом России после денонсации европейской «конвенции о пытках» должен стать выход из ВТО.

Об этом журналистам в Госдуме заявил депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что следующим шагом логичным будет выход из ВТО. Десятки тысяч санкций, которые приняты в отношении России – они все не соответствуют нормам ВТО. Тем не менее, мы до сих пор в этой организации находимся. Подчеркиваю, не мы демонтируем ВТО. Его демонтируют наши западные «партнеры». Поэтому, к сожалению, мы вынуждены пройти этот путь», – сказал Гартунг.

Он считает, что Запад демонтирует систему безопасности, «которую мы строили много лет вместе». Россия «фактически делегирует часть своего суверенитета, ничего не получая взамен».

«Все обязательства в отношение Совета Европы выполняются в одностороннем порядке, а западные партнеры демонтируют систему безопасности, которую мы строили много лет вместе… Фактически мы делегирует часть своего суверенитета, ничего не получая взамен», – отметил он.

17 сентября Госдума РФ единогласно денонсировала Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Решение не повлечет отказ от международных обязательств в сфере предупреждения пыток. По-прежнему недопустимы пытки и внутри страны.

