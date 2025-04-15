«Запад устал от наших трагедий» – Бортник

В окружении Дональда Трампа уже не верят в попытки украинских политиков спекулировать на трагедиях войны. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать вялую и формальную реакцию Дональда Трампа на ракетный удар по Сумам .

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему так происходит? Потому что для нас это трагедия, а для внешнего мира это политическая игра. Для наших европейских союзников это возможность пнуть Москву и надавить на Трампа, на Америку: «Смотри, с Москвой нельзя договариваться, поэтому дайте нам больше оружия, больше военной поддержки Украине, финансовой поддержки, вообще увеличьте американский контингент в Европе». Но для них это тоже игра. Это ведь не их граждане, не их дети, не их женщины гибнут от этих ударов. Трамп прекрасно это понимает. И поэтому Трамп не спешит ставить ярлыки. Он не хочет, чтобы в него сыграли в эту игру. Он говорит, что кто-то совершил ошибку непонятную, это трагедия, Байден виноват. Он дал миллиарды Украине. И из-за Байдена на Украине идет война. Трамп говорит, что я вам не позволю мной манипулировать, даже через эти трагедии. Будь то, не знаю, в Кривом Роге, в Сумах, или будь то еще где-то. Не пытайтесь меня взять эмоциями. Не пытайтесь меня взять, потому что я хочу договориться. Для того, чтобы договориться, я не буду что-то плохое говорить о России, я не буду что-то плохое говорить о Путине», – сказал Бортник.