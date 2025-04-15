«Запад устал от наших трагедий» – Бортник
В окружении Дональда Трампа уже не верят в попытки украинских политиков спекулировать на трагедиях войны. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать вялую и формальную реакцию Дональда Трампа на ракетный удар по Сумам.
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«Почему так происходит? Потому что для нас это трагедия, а для внешнего мира это политическая игра. Для наших европейских союзников это возможность пнуть Москву и надавить на Трампа, на Америку: «Смотри, с Москвой нельзя договариваться, поэтому дайте нам больше оружия, больше военной поддержки Украине, финансовой поддержки, вообще увеличьте американский контингент в Европе».
Но для них это тоже игра. Это ведь не их граждане, не их дети, не их женщины гибнут от этих ударов. Трамп прекрасно это понимает. И поэтому Трамп не спешит ставить ярлыки. Он не хочет, чтобы в него сыграли в эту игру. Он говорит, что кто-то совершил ошибку непонятную, это трагедия, Байден виноват. Он дал миллиарды Украине. И из-за Байдена на Украине идет война.
Трамп говорит, что я вам не позволю мной манипулировать, даже через эти трагедии. Будь то, не знаю, в Кривом Роге, в Сумах, или будь то еще где-то. Не пытайтесь меня взять эмоциями. Не пытайтесь меня взять, потому что я хочу договориться. Для того, чтобы договориться, я не буду что-то плохое говорить о России, я не буду что-то плохое говорить о Путине», – сказал Бортник.
«Проблема в том, что мир перенасытился нашими трагедиями, потому что это наши трагедии, нам болит. А в отдельных моментах нам не верят. Помните Джей Ди Венса, который на встрече в Овальном кабинете, когда Зеленский говорит: «Приезжайте на Украину, я вам покажу, что происходит», он говорит: «Я не поеду в ваши пропагандистские туры».
Есть стойкое ощущение в окружении Трампа, что Украина этими трагедиями спекулирует. Новая администрация не сопереживает и не хочет, чтобы эти трагедии влияли, через эти трагедии могли влиять на американский курс в отношении мирного урегулирования. Такова жестокая реальность», – добавил эксперт.
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