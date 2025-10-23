Запад накануне несостоявшегося саммита в Будапеште пытался добиться согласия России на заморозку по линии фронта, поскольку ВСУ стоят на грани потери сразу нескольких городов.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему Запад уже хочет оставаться по линии прекращения огня? Но мне вообще приятно смотреть, что речи о выходе на границы 91-го года, 14-го года, 22-го уже не идёт.

При всей внешней браваде Зеленский не может не понимать, что ситуация на фронте не в его пользу. Очень Зеленский обижается на то, что не все страны, даже очень проукраинские в своей риторике, публично не присоединяются к этой программе по финансированию закупки вооружений. На словах-то все, конечно, поддерживают, но не все, как Германия, готовы гробить свою экономику ради Киева…

Если же говорить о своевременности заявления европейского о том, что брюссельский обком и лондонское политбюро поддержит президента Трампа…

Ну вот смотрите, какие сейчас самые горячие участки на фронте. Покровско-Мирноградская агломерация. Сегодня Покровск, который вот-вот станет Красноармейском, фактически отрезан от снабжения…Там оборона противника сейчас носит очаговый характер, то есть разрозненные подразделения пытаются обороняться, не понимая ситуацию вокруг них, и можно уже сказать что счет жизни гарнизона в городе пошел на недели. То же самое можно сказать и о соседнем Мирнограде», – заявил Коц.