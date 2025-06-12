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Мобилизация 18-летних на Украине нужна Западу не для победы над Россией, а чтобы увеличить в стране количество людей, ненавидящих русских.

Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады, бывший соратник Зеленского по партии Александр Дубинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почитайте заявления генсека НАТО Рютте и начальника немецкой разведки. Они говорят, что войну нужно продолжать, перемирие Европе невыгодно, потому что Россия производит слишком много снарядов. Пока она идёт, они их расходуют на Украину, не создают запас, и Европа может перевооружаться. В этой ситуации Украина является плодом отравленного дерева. Понимая, что Украина неспособна выиграть эту войну, нужно этот плод затолкнуть сопернику. Пусть Россия съест, сколько сможет съесть. Медленно или быстрее. Почему такое спокойное отношение, что уже в Днепропетровскую область забежали – пусть сожрёт сколько сможет. Это логика европейцев. Потому что, сожрав Украину до Днепра, даже и Запорожскую, Одесскую области, России будет нужно время, как удаву, переварить кролика», – рассуждал Дубинский на канале экс-боевика запрещённого в РФ «Азова» Игоря Мосийчука.

В этой связи, по его мнению, неслучайны и стремления снизить мобилизационный возраст.