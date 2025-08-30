Запад сильно недооценил Россию – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С какими бы экономическими проблемами не столкнулась Россия, она не потеряет возможности воевать. Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я что-то не вижу, что Россия разваливается в военном плане, что она не сможет вести войну. Это самое большое заблуждение, которое было у Запада во все времена – это недооценка противника. Это очень опасно», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что Россия не потеряет способность воевать.