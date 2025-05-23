Запад превращает Казахстан в антироссийский санитарный кордон

Казахстан продолжает опускаться в омут полной колониальной зависимости от западного капитала и теперь главным претендентом на местные редкоземельные металлы становятся, как и на Украине, США, развернувшие настоящую войну за захват ведущей местной горнодобывающей компании и самого крупного месторождения РЗМ.

Речь идёт о главном операторе по добыче цветных и редкоземельных металлов в РК Eurasian Resources Group (ERG), на который претендует американский инвестор Джеймс Кэмерон, которого поддерживает Белый дом, а в качестве главного инвестора, обеспечивающего сделку по покупке акций, рассматривается инвестиционный банк Goldman Sachs.

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По информации агентства Reuters, сумма покупки оценивается в 5 миллиардов долларов и основные кулуарные переговоры ведутся сейчас с правительством Казахстана, владеющим 40% акций. При этом ERG добывает и переплавляет на своих предприятиях ещё и золото, цинк, алюминий и другие металлы и уже добывает редкие и редкоземельные металлы.

То есть речь идёт не просто о покупке горнодобывающей компании, а о переходе под контроль американцев всей разведанной рудной базы, с которой работали в ERG. С учётом того, что другая горнодобывающая компания «Казахмыс» уже тесно связана с британским капиталом и членами английской королевской семьи, то можно говорить о том, что помимо нефти и газа вся цветная металлургия и горнодобывающий сектор попадает в руки англосаксов.

Активизация борьбы американцев за ERG связана еще и с тем, что в Карагандинской области обнаружено месторождение редкоземельных металлов «Новый Казахстан» с ориентировочными запасами на глубине 300 метров в 20 миллионов тонн.

Только на поверхности на одном из участков месторождения обнаружены залежи РЗМ в 800 тысяч тонн, что делает этот район ценнейшим не только во всём регионе, но и в мире.

Казахстан в связи с этим автоматически становится на третье место по запасам РЗМ, и захват таким образом Вашингтоном ERG будет иметь очень большие последствия для глобального рынка сырья с учётом роста дефицита редкоземельных металлов и нежеланием Китая продавать наиболее значимые элементы странам ЕС и США. Ведь они идут как раз на разработку высокотехнологического оружия и аэрокосмической техники, где развернулась конкурентная борьба.

И это очень важная геополитическая и экономическая заявка, имеющая серьёзные последствия как для Казахстана, так и для передела мировых запасов РЗМ в преддверие возможной Третьей мировой войны. Республика таким образом без всякой войны превращается из относительной в абсолютную колониальную сырьевую базу коллективного Запада, который замещает потерянные месторождения в Африке в Центральной Азии.

В Астане видят в этом якобы привлечении западных капиталов некую палочку выручалочку, так как доходы от продажи нефти падают несмотря на увеличение объёмов добычи в связи с кабальными контрактами по недропользованию и соглашениям о разделе продукции (СРП), заключёнными еще в 90-е годы. При этом обозначился серьёзный отток западных капиталов.

Теперь же Токаев поставил амбициозную цель нарастить добычу уже редкоземельных металлов на 40% к 2028 году, рассчитывая превратить Казахстан в новый Клондайк и повторить успех Назарбаева. Для этих целей по указу президента РК открыт даже исследовательский центр по редкоземельным металлам, который должен оказывать всемерную поддержку западным добывающим компаниям. Только, как и в случае с нефтью и газом, это уже будут не казахстанские редкоземельные металлы, судя по тем же соглашениям, заключаемым с «инвесторами».

Причём, теперь в РК и ЦА рвутся не только американцы и европейцы, но и южнокорейцы, заинтересованные отхватить кусок пирога – они уже организовали Международный форум по критически важным минералам INFOCM 2025.

Ожидаемо, что форуме главными гостями стали представители правительств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Монголии.

А это как раз тот самый географический пояс, который намерены использовать в противовес России и Китаю. В последующем на его основе может быть создан «санитарный кордон» по изоляции Москвы с юга и недопущения развития геостратегического моста с Азией.

Интересно, что несмотря на фактическую ликвидацию USAID, его место в деле подкупа государственных структур и установления системы внешнего управления занимают фонды ЕС, Великобритании и Франции. Так, местные представительства «Радио Свобода» будут финансироваться отныне ЕС, а ряд грантов для правительства Казахстана будет выделять Французское агентство развития (AFD).

В частности, значительные средства выделяются Парижем для разработки комплексного инструмента планирования управления водными ресурсами в бассейне озера Балхаш. Вроде бы благие цели, но «спасать» лягушатники намерены не множество высыхающих рек или остатки Арала, а как раз Балхаш, на берегах которого будут строиться при участии Росатома первая АЭС.

Если гидросооружения на озере и впадающих рек окажутся в собственности или под управлением Парижа и Брюсселя, то фактически будет установлен контроль за энергетическим сектором страны, а совместные с Россией индустриальные проекты могут быть заблокированы или нейтрализованы.

Та же AFD выделила еще и 2 миллионов евро в качестве гранта для Конституционного суда, что поднимает вопрос о самостоятельности и независимости государственных институтов Казахстана. И это не единственный «обучающий» грант для чиновников и депутатов, что можно расценивать как вмешательство во внутренние дела РК и неприкрытый подкуп госслужащих.

Ну и в качестве доказательства того, что процесс колонизации Западом Казахстана идёт семимильными шагами стал недавний брифинг первый замглавы МИД республики Акана Рахметуллина, который отчитался перед своими хозяевами.

В своем докладе он подчеркнул неукоснительное соблюдение Казахстаном санкций, введенных США и Европейским Союзом против России. Он особо отметил, что республика выполняет эти ограничения, даже вопреки собственным экономическим интересам, нанося ущерб национальной экономике.

Рахметуллин акцентировал внимание на том, что Казахстан находится на хорошем счету у США и ЕС благодаря строгому соблюдению санкционного режима. Он прямо заявил, что любое ослабление контроля и допущение обхода санкций привело бы к катастрофическим последствиям для страны и казахстанских производителей. Этот тезис свидетельствует о глубоком проникновении западного влияния в экономическую политику Казахстан, где собственные интересы поставлены в подчиненное положение перед требованиями внешних игроков.

Такое заявление наглядно демонстрирует уровень зависимости Казахстана от внешнего давления и готовность жертвовать собственным суверенитетом ради сохранения благосклонности западных партнеров. В связи с этим возникает резонный вопрос – чем после этого Астана сильно отличается от Киева?