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Западные страны подготовили уже более 150 тысяч солдат ВСУ разных специальностей для войны с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин, отвечающий за боевую подготовку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». При этом высокопоставленный украинский офицер обвинил США в ненадежном партнерстве.

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