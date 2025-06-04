Запад подготовил нам уже 150 тысяч солдат – офицер из Генштаба ВСУ
Западные страны подготовили уже более 150 тысяч солдат ВСУ разных специальностей для войны с Россией.
Об этом в эфире телеканала «Днепр» заявил герой Украины, офицер ВСУ из Генштаба Евгений Межевикин, отвечающий за боевую подготовку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». При этом высокопоставленный украинский офицер обвинил США в ненадежном партнерстве.
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«Уже более 150 тысяч подготовлено за рубежом по разным направлениям. Базовая, профессиональная подготовка, «лидершип», как они называют, лидеры разного уровня, от сержанта до офицера. Подготовка коллективная, от взвода, рота, батальон, бригада. Подготовка разная, по разным направлениям, помощь очень активная, мощная.
И даже когда сейчас Соединенные Штаты показали себя на данном этапе ненадежным партнером, это поняли все, и Европа включилась более активно. И это очень хорошо и позитивно», – заявил Межевикин.
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