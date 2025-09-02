Запад не в состоянии дать Украине никаких реальных гарантий – беглый змагар Фридман

Вадим Москаленко.  
02.09.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 45
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа и США не способны дать Украине никаких серьёзных гарантий безопасности.

Об этом на канале «Прямой» заявил бежавший из Белоруссии в Прибалтику политолог Александр Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа и США не способны дать Украине никаких серьёзных гарантий безопасности. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Судя по всему, Дональд Трамп не готов давать Украине никаких серьёзных гарантий. А европейские гарантии сводятся к какому-то подобию статьи 5 Устава НАТО.

Но в сегодняшних реалиях эта статья не является такой уж серьёзной гарантией. Даже если обещания будут даны, это не значит, что кто-то будет их выполнять и поддержит Украину. Я к любым западным гарантиям отношусь скептически. Украине придётся рассчитывать на себя», – сказал Фридман.

Он подчеркнул, что основная гарантия, на которую может рассчитывать Украина – это продолжение поставок оружия.

«По расчётам, чтобы обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня, необходимо отправить на Украину примерно 150 тысяч миротворцев. В европейских условиях это абсолютно нереально, там речь может идти о контингенте 20-25 тысяч.

И даже если их отправят, что будет в том случае, если Россия нанесёт удар по этим военным? Будут ли европейские страны готовы вступить в войну на стороне Украины? Мне кажется, что вопрос миротворцев очень преувеличен», – добавил беглый политолог.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить