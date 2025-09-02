Запад не в состоянии дать Украине никаких реальных гарантий – беглый змагар Фридман

Европа и США не способны дать Украине никаких серьёзных гарантий безопасности.

Об этом на канале «Прямой» заявил бежавший из Белоруссии в Прибалтику политолог Александр Фридман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Но в сегодняшних реалиях эта статья не является такой уж серьёзной гарантией. Даже если обещания будут даны, это не значит, что кто-то будет их выполнять и поддержит Украину. Я к любым западным гарантиям отношусь скептически. Украине придётся рассчитывать на себя », – сказал Фридман.

«Судя по всему, Дональд Трамп не готов давать Украине никаких серьёзных гарантий. А европейские гарантии сводятся к какому-то подобию статьи 5 Устава НАТО.

Он подчеркнул, что основная гарантия, на которую может рассчитывать Украина – это продолжение поставок оружия.

«По расчётам, чтобы обеспечить реальное соблюдение режима прекращения огня, необходимо отправить на Украину примерно 150 тысяч миротворцев. В европейских условиях это абсолютно нереально, там речь может идти о контингенте 20-25 тысяч.

И даже если их отправят, что будет в том случае, если Россия нанесёт удар по этим военным? Будут ли европейские страны готовы вступить в войну на стороне Украины? Мне кажется, что вопрос миротворцев очень преувеличен», – добавил беглый политолог.